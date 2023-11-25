Kıvanç Tatlıtuğ'dan evlilik yorumu: Neden aşkı öldürsün?

Aşk-ı Memnu'nun Bihter ve Behlül'ü Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ, Netflix'te yayına giren İstanbul İçin Son Çağrı filminde yıllar sonra yeniden bir araya geldi. Film 24 Kasım Cuma itibariyle Netflix'te yayına girdi. Saat ve Tatlıtuğ İbrahim Selim'in "Ajaba" isimli programına konuk oldu. İbrahim Selim'in sorularını yanıtlayan ikili keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

"Evliliği böyle bir kalıba sokuyoruz? "

Aşk-ı Memnu'dan, kariyerine pek çok konuda konuşan Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Selim'in 'Sence evlilik zor mu?' sorusuna şöyle cevap verdi:

"Sence sevgililik zor mu biz neden evliliği böyle bir kalıba sokuyoruz? Evlilik zor mu? Değil."

İlişkilerin kendi akışı olduğunu belirten Tatlıtuğ, 'Evlilik aşkı öldürür mü?' sorusuna ise "Kesinlikle öldürmüyor. Sence sevgililik aşkı öldürür mü? Evlilik neden ötekileştiriliyor? Evlilik 'tü kaka' bir şey mi? Evlilik güzel bir şey. Aşkın ömrü bitmesi gerekiyorsa sevgiliyken de biter." şeklinde karşılık verdi.