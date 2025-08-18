Kıvanç Tatlıtuğ'dan Halit Yukay açıklaması
Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında parçalanmış bulunan 'Graywolf' adlı teknenin sahibi Halit Yukay'ı arama çalışmaları sürüyor. Yukay'ın yakın arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ, son paylaşımında 4 bölgeye dikkat çekti.
Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan teknenin sahibi, lüks yat üreticisi ve Mazu Yachts'ın kurucusu Halit Yukay'dan hâlâ haber alınamıyor.
Son olarak Yukay’ın teknesi "Graywolf"a ait koltuk, Çanakkale’nin Karabiga ilçesi kıyısında karaya vurmuş halde bulundu.
Yakın arkadaşı için daha önce de yardım çağrısında bulunan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da yeni bir paylaşım yaptı.
"SONSUZ TEŞEKKÜRLER"
Ünlü oyuncu, Halit Yukay'ın arandığı bölgeyi paylaştı ve "Dostum Halit Yukay'ı hem kaza alanının olduğu bölgede, hem de haritada belirtilen alanlarda var gücü ve tüm imkanlarıyla kararlılıkla aramalara devam eden Sahil Güvenlik, deniz polisi, Kıyı Emniyeti, profesyonel drone ekiplerine sonsuz teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
"KRİTİK SAATLERE GİRDİK" DEMİŞTİ
Öte yandan Kıvanç Tatlıtuğ, daha önce yayınladığı videoda da şu ifadeleri kullanmıştı:
Bildiğiniz üzere sevgili kardeşim Halit Yukay'ın Yalova'dan saat 15.30'da avara olup Bozcaada istikametine doğru giderken elim bir kaza sonucu ortadan kaybolmasının dördüncü günü. Hatta bugün 5. günün sabahındayız. Çok kritik saatlere girdik. Buradan bölgede yaşayan herkese naçizane çağrım: İşaretlediğim bölgede dediğim gibi saat 05.00’ten itibaren arama yapmaya devam edeceğiz. Deniz polisi bölgede. Tüm devlet otoriteleri, yerel balıkçı tekneleri ve tüm sivillerin yardımına ihtiyacımız var. Bu işaretli bölgede imkanı doğrultusunda keşif yapmaları, varsa bir ipucu ve bilgi vermeleri için buradan çağrımdır.