Kıvanç Tatlıtuğ'dan Halit Yukay açıklaması

Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan teknenin sahibi, lüks yat üreticisi ve Mazu Yachts'ın kurucusu Halit Yukay'dan hâlâ haber alınamıyor.

Son olarak Yukay’ın teknesi "Graywolf"a ait koltuk, Çanakkale’nin Karabiga ilçesi kıyısında karaya vurmuş halde bulundu.

Yakın arkadaşı için daha önce de yardım çağrısında bulunan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da yeni bir paylaşım yaptı.



"SONSUZ TEŞEKKÜRLER"

Ünlü oyuncu, Halit Yukay'ın arandığı bölgeyi paylaştı ve "Dostum Halit Yukay'ı hem kaza alanının olduğu bölgede, hem de haritada belirtilen alanlarda var gücü ve tüm imkanlarıyla kararlılıkla aramalara devam eden Sahil Güvenlik, deniz polisi, Kıyı Emniyeti, profesyonel drone ekiplerine sonsuz teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

"KRİTİK SAATLERE GİRDİK" DEMİŞTİ

Öte yandan Kıvanç Tatlıtuğ, daha önce yayınladığı videoda da şu ifadeleri kullanmıştı: