Kıvanç Tatlıtuğ'dan oğlu Kurt Efe ile Londra'da yeni poz
Sosyal medyada paylaştığı her fotoğrafla saniyeler içinde beğeni ve yorum yağmuruna tutulan Kıvanç Tatlıtuğ, son olarak oğlu Kurt Efe ile Londra'da yeni karesini yayınladı. Tatlıtuğ'un yeni pozları yoğun ilgi gördü.
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2016 yılından bu yana mutlu birliktelikleri süren Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, 2022 yılında oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almıştı.
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Bir süredir ekranda olmayan Kıvanç Tatlıtuğ geçtiğimiz aylarda aşçılık eğitimi için bir süreliğine Londra'ya gitmişti.
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Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile yeni bir fotoğrafını paylaştı. Tatlıtuğ'un Londra'da metro istasyonunda oğluyla çekilen fotoğrafı büyük ilgi gördü.
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