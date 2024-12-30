Kıvanç Tatlıtuğ'dan oğlu Kurt Efe ile Londra'da yeni poz

Sosyal medyada paylaştığı her fotoğrafla saniyeler içinde beğeni ve yorum yağmuruna tutulan Kıvanç Tatlıtuğ, son olarak oğlu Kurt Efe ile Londra'da yeni karesini yayınladı. Tatlıtuğ'un yeni pozları yoğun ilgi gördü.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Kıvanç Tatlıtuğ'dan oğlu Kurt Efe ile Londra'da yeni poz - Resim : 1

2016 yılından bu yana mutlu birliktelikleri süren Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, 2022 yılında oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almıştı. 

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Kıvanç Tatlıtuğ'dan oğlu Kurt Efe ile Londra'da yeni poz - Resim : 2

Bir süredir ekranda olmayan Kıvanç Tatlıtuğ geçtiğimiz aylarda aşçılık eğitimi için bir süreliğine Londra'ya gitmişti.

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Kıvanç Tatlıtuğ'dan oğlu Kurt Efe ile Londra'da yeni poz - Resim : 3

Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile yeni bir fotoğrafını paylaştı. Tatlıtuğ'un Londra'da metro istasyonunda oğluyla çekilen fotoğrafı büyük ilgi gördü.

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Kıvanç Tatlıtuğ'dan oğlu Kurt Efe ile Londra'da yeni poz - Resim : 4

Ünlü oyuncu ve kendisine çok benzeyen oğlu 2 yaşındaki Kurt Efe'ye "En karizmatik baba-oğul", "Muhteşem ikili", "İki yakışıklı adam maşallah size", "Nasıl güzelsiniz" yorumları geldi.