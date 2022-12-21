Kıvanç Tatlıtuğ'dan oğlu Kurt Efe'li paylaşım

2016'da dünyaevine giren oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer, 15 Nisan 2022'de oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşamıştı. Eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe'yle bir AVM'ye giden Kıvanç Tatlıtuğ kural bozdu. Ünlü oyuncu ilk kez oğluyla fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

İTALYA’YA GİTTİLER

Ailesiyle İtalya’ya tatile giden Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Sokakta gezintiye çıkan baba-oğulun pozu birçok magazin sayfasında paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcıları beğeni yağdırdı.

BABA-OĞULUN EV HALİ

Ünlü oyuncunun eşi Başak Dizer, geçtiğimiz haftalarda oğlu Kurt Efe ve Kıvanç Tatlıtuğ'un oyun oynadığı anlarını yayınlamıştı.

Geçtiğimiz aylarda oğlunun elinin şeklini koluna dövme yaptıran ünlü oyuncunun baba-oğul paylaşımına birçok yorum gelmişti.