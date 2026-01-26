Kıvanç Tatlıtuğ'dan yeni kareler! Eşi Başak Dizer paylaştı
Türk magazin dünyasının en çok sevilen ve örnek çiftleri arasında gösterilen Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ, kışın yorgunluğunu atmak ve baş başa vakit geçirmek için rotalarını Ege’nin huzurlu atmosferine, Urla’ya çevirdi. Doğal güzellikleri ve sakinliğiyle bilinen Urla’da romantik bir tatil yapan ünlü çift, bu keyifli kaçamaktan en özel anları takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.
Türk magazin dünyasının en çok sevilen ve örnek çiftleri arasında gösterilen Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ, kışın yorgunluğunu atmak ve baş başa vakit geçirmek için rotalarını Ege’nin huzurlu atmosferine, Urla’ya çevirdi.
2016 yılında dünyaevine giren ve 2022 yılında oğulları Kurt Efe’nin dünyaya gelişiyle ilk kez ebeveynlik heyecanı yaşayan ikili, yoğun iş tempolarına kısa bir mola vererek kışın ortasında güneşin tadını çıkardı.
Doğal güzellikleri, sakin sokakları ve eşsiz bağ bozumu rotalarıyla bilinen Urla’da romantik bir tatil yapan ünlü çift, bu keyifli kaçamaktan en özel anları takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.
Stil danışmanı Başak Dizer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Urla’nın kış güneşinin ne kadar etkileyici olduğuna dikkat çekti. Havanın dondurucu soğuğuna rağmen parlak bir gökyüzüyle karşılaşan Dizer, paylaştığı karelerin altına "Urla yöresi! Güneşi sıfır derecede bile yakıyor" notunu düşerek bölgenin kendine has iklimine vurgu yaptı.