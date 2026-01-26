Kıvanç Tatlıtuğ'dan yeni kareler! Eşi Başak Dizer paylaştı

Stil danışmanı Başak Dizer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Urla’nın kış güneşinin ne kadar etkileyici olduğuna dikkat çekti. Havanın dondurucu soğuğuna rağmen parlak bir gökyüzüyle karşılaşan Dizer, paylaştığı karelerin altına "Urla yöresi! Güneşi sıfır derecede bile yakıyor" notunu düşerek bölgenin kendine has iklimine vurgu yaptı.