Kıvanç Tatlıtuğ'un minik oğlu Kurt Efe'nin spor yaptığı anlar sosyal medyaya damga vurdu

Türkiye’nin sevilen çifti Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, hem aile hayatlarındaki samimiyetle hem de profesyonel kariyerlerindeki başarılarla magazin dünyasının zirvesindeki yerlerini korumaya devam ediyor. 2016 yılında Paris’in romantik atmosferinde hayatlarını birleştiren ikili, 2022 yılında kucaklarına aldıkları oğulları Kurt Efe ile birlikte yaşamlarının en özel dönemini geçiriyor.

Özel hayatlarını büyük bir titizlikle kameralardan uzak tutmayı tercih eden çift, zaman zaman sosyal medya üzerinden paylaştıkları küçük kesitlerle hayranlarının merakını gideriyor.

Son olarak Başak Dizer’in paylaştığı görüntülerde, minik Kurt Efe’nin spor yaparken sergilediği yüksek enerji ve çeviklik büyük bir ilgiyle karşılandı. Henüz çok küçük olmasına rağmen fiziksel aktivitelerdeki başarısı ve odaklanmış tavırları, takipçileri tarafından "babasının kopyası" ve "genler asla yalan söylemez" yorumlarıyla karşılandı. Kurt Efe’nin sarı saçları ve babasına olan çarpıcı benzerliği, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

Ailesiyle vakit geçirmek için bir süredir ekranlardan uzak kalan Kıvanç Tatlıtuğ ise, hayranlarını heyecanlandıran o beklenen haberi sonunda bizzat paylaştı. Dün ünlü yapımcı Kerem Çatay ile bir araya gelerek yeni projeler üzerine bir toplantı gerçekleştiren Tatlıtuğ, muhabirlerin "Sizi çok özledik" sözlerine samimiyetle karşılık vererek müjdeyi verdi. Yakın zamanda yeni ve iddialı projelerle izleyici karşısına çıkacağını belirten usta oyuncu, iş birliği yaptığı isimlerin kalitesiyle de yine ses getirecek bir yapımın yolda olduğunun sinyallerini verdi.