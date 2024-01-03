Kız bebek bekleyen Gonca Vuslateri'den hamilelik pozları

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu doğrulamıştı. Beş aylık hamile olan Gonca Vuslateri, yeni yılı tatil için Kapadokya'ya gitti.

"Tatil devam ederken, ilk duraklar"

Keyifli anlar geçiren Vuslateri, sosyal medya hesabından yeni karelerini de yayınladı. Karnının iyice belirginleştiği Vuslateri, paylaşımlarına, "Tatil devam ederken, ilk duraklar" notunu düştü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Gonca Vuslateri (@goncavuslateri)'in paylaştığı bir gönderi

"Evet, hamileyim"

Ekim'de Gonca Vuslateri'den güzel haber gelmiş ve "Hamileyim" diyerek bebek beklediğini açıklamıştı. 37 yaşındaki oyuncu "Evet, hamileyim. Bilinmesi için erken bir dönem. İşe gidip geliyorum, ortamım sakin. Kadın olduğum için doğurma özelliğim var zaten. Öncelikle şaşkınlığa son vereyim. Yani bu genelde olabiliyor" demişti.