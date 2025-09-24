Kızı Duru Kınay'dan Emine Ün'e doğum günü kutlaması: İyi ki varsın annem

Uzun yıllardır ekranlardan uzak bir hayat süren oyuncu Emine Ün, 24 Eylül'de 48. yaş gününe bastı. Ün'ün, eski eşi Emre Kınay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru Kınay, annesinin bu özel gününü sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla kutladı.

Duru Kınay, annesiyle hem yeni çekilmiş hem de yıllar öncesine ait bir fotoğrafını paylaşarak, "İyi ki doğdun, iyi ki varsın annem" sözleriyle duygularını dile getirdi. Bu anlamlı mesaja kayıtsız kalmayan Emine Ün de kızının paylaşımına "Aşkım, her şeyim" diyerek karşılık verdi.

Anne ve kızın birlikte çekilen fotoğrafları kısa sürede büyük ilgi gördü. Özellikle Duru'nun annesine olan şaşırtıcı benzerliği, görenleri adeta şaşkına çevirdi ve sosyal medyada çok konuşulan konulardan biri haline geldi.