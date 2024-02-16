Kızıl Goncalar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: ''Aynı kaderi iki kere yaşamak da varmış"

KIZIL GONCALAR’IN 7. BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Meryem kızının bulunması için Levent’ten yardım istiyor. Meryem, Naim’e "Az kaldı bitecek" diye resti çekiyor. Naim, Zeynep’i mahalledeki ebeye götürüyor. Zeynep, ebenin kendisine dokunmasına müsaade etmiyor ve "Ben bir şey yapmadım, dokunma" diye bağırıyor.