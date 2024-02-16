Kızıl Goncalar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: ''Aynı kaderi iki kere yaşamak da varmış"
Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Hazal Türesan’ın başrolünü paylaştığı, NOW TV'nin Gold Film imzalı dizisi Kızıl Goncalar’ın 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda Zeynep, Fransa’ya tek gitmek zorunda kalıyor..
Now TV ekranlarında izleyicilerle buluşan 'Kızıl Goncalar' dizisinin 7'nci bölümü heyecanla beklenirken diziden yeni fragman yayınlandı.
KIZIL GONCALAR’IN 7. BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?
Meryem kızının bulunması için Levent’ten yardım istiyor. Meryem, Naim’e "Az kaldı bitecek" diye resti çekiyor. Naim, Zeynep’i mahalledeki ebeye götürüyor. Zeynep, ebenin kendisine dokunmasına müsaade etmiyor ve "Ben bir şey yapmadım, dokunma" diye bağırıyor.
Fransa Meryem’i kabul etmeyince Zeynep tek başına gitmek zorunda kalıyor.
Kızını uzağa göndermenin mutsuzluğunu yaşayan Meryem’in "Ben ilk defa yaşamıyorum evlat kaybetmenin acısını. Aynı kaderi iki kere yaşamak da varmış. Burada kalırsa cehennem olur" şeklindeki sözleri yeni tanıtıma damga vururken, Zeynep "Ben sensiz yapamam anne, gidemem" dese de uçağa bindiği görülüyor.