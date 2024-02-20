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Kızıl Goncalar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: ''Bu gece, son gecen Meryem''
Now TV'nin yeni dizisi Kızıl Goncalar bu hafta 7. Bölümü ile izleyici ile buluştu. Kızıl Goncalar yeni bölümüyle hayranlarına heyecan dolu anlar yaşattı. Dizinin yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Fragmana ''Bu gece, son gecen Meryem'' sözleri damga vurdu.
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Başrollerini Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi Kızıl Goncalar bu hafta 7. Bölümü ile izleyici ile buluştu. Dizi izleyicilere yine duygu dolu anlar yaşattı.
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KIZIL GONCALAR'IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Cüneyd, Zeynep'i memleketi Hatay'a götürmeye çalışırken geride kalanlar büyük bir kaosun içine sürüklendi.
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Meryem kızını, Sadi Hüdayi ise Cüneyd için oldukça endişelendi. Cüneyd ve Zeynep geri döndükten sonra ise Naim Efendi'nin kızı Zeynep üzerinden kurduğu baskı gündemdeydi.
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Cüneyd'in travmasının; 'annesinin, gözlerinin önünde intihar etmesi' olduğu ortaya çıktı.