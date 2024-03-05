Kızıl Goncalar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: ''Cüneyd o sofradan üzerini silkeler, kalkar"
Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Hazal Türesan’ın başrolünü paylaştığı, NOW TV’de yayınlanan Gold Film imzalı dizisi Kızıl Goncalar dün akşam 9. bölümü ile ekrandaydı. Kızıl Goncalar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı.
NOW TV’de yayınlanan Gold Film imzalı dizisi Kızıl Goncalar dün akşam 9. bölümü ile izleyici ile buluştu.
KIZIL GONCALAR 9. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ölümle burun buruna kalan Meryem ve Zeynep kaçmayı başaramayınca çaresiz dergaha dönmek zorunda kalırlar. Ancak döndüğünde Zeynep'i, aynı çatı altında Cüneyd'e eş olmanın zorlukları beklemektedir.
Zeynep konusunda kendini suçlayan Suavi'nin ötanazi işlemlerini başlatmak için kullanabileceğini düşündüğü Meryem, yaşlı adamın planı için en büyük tehdide dönüşür. Feyza'nın Zeynep'e duyduğu kıskançlık, Zeynep'in, Cüneyd'in sırrına ihanet ettiği sanılacak büyük bir iftiraya dönüşünce Zeynep, Cüneyd'in karanlık yüzüyle tanışır.
Mira'nın hayatı ise gerçek ailesinin kim olduğu konusundaki şüpheleri yüzünden büyük bir çıkmaza girer.