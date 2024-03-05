Kızıl Goncalar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: ''Cüneyd o sofradan üzerini silkeler, kalkar"

Zeynep konusunda kendini suçlayan Suavi'nin ötanazi işlemlerini başlatmak için kullanabileceğini düşündüğü Meryem, yaşlı adamın planı için en büyük tehdide dönüşür. Feyza'nın Zeynep'e duyduğu kıskançlık, Zeynep'in, Cüneyd'in sırrına ihanet ettiği sanılacak büyük bir iftiraya dönüşünce Zeynep, Cüneyd'in karanlık yüzüyle tanışır.