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Kızıl Goncalar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: ''Okumayacağım ben, vazgeçtim"
Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Hazal Türesan’ın başrolünü paylaştığı, NOW Tv'nin Gold Film imzalı dizisi Kızıl Goncalar dün akşam 8. bölümle izleyici karşısına çıktı. Dizinin yeni bölümünden ilk fragman da yayınlandı. Fragmana ''Okumayacağım ben, vazgeçtim" sözleri damga vurdu.
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Senaryosunu Şükrü Necati Şahin'in yazdığı, yönetmenliğini Ömür Atay’ın üstlendiği Kızıl Goncalar dizisi heyecanlı bir bölümle dün akşam izleyici ile buluştu.
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Kızıl Goncalar 8. bölümde Zeynep'i göndermek üzere olan Levent, ani bir haberle köşeye sıkışınca kızıyla Zeynep'in kaderi arasında bir seçim yapmak zorunda kalır.
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Öte yandan Naim, bir iş çevirdiğinden emin olduğu Meryem'i Zeynep'le sınamaya kalkışır.
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Zeynep'in yurtdışına kaçamayışı, Cüneyd'den de kaçamayışı anlamına gelecektir. Dergah ikili bir için yeni bir karar alır. Ancak Meryem'in kızını kaderine terk etmeye niyeti yoktur.