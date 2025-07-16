Sitare Akbaş ve Cengiz Orhonlu nişanlandı

Kariyerine "Akasya Durağı" dizisinde "Zeyno" rolüyle büyük bir çıkış yakalayarak başlayan ve son olarak "Kızıl Goncalar" dizisinde izleyicilerle buluşan Sitare Akbaş, özel hayatıyla da gündemde olmaya devam ediyor.

Akbaş ve Cengiz Orhonlu, uzun bir süredir süren aşklarını nişanla taçlandırarak evlilik yolunda ilk adımı attı.

MUTLU GÜNDEN SİYAH-BEYAZ KARE

Çift, aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı. Akbaş, mutlu günden kareyi sevenleriyle paylaştı.