'Kızıl Goncalar' setinde Özgü Namal'a sürpriz doğum günü kutlaması

FOX'un Gold Film tarafından hazırlanan "Kızıl Goncalar" dizisiyle dizi setlerine geri dönen Özgü Namal, dün sette sürpriz bir doğum günü kutlamasıyla karşılaştı. Dizi ekibi, oyuncunun doğum gününü kutlamak için ellerinde pasta ile bir araya geldi.

"Emeğinize yüreğinize ruhunuza sağlık"

Dizideki partneri Özcan Deniz de Özgü Namal’a sarılarak yeni yaşını kutladı. Şaşıran Özgü Namal, dileğini söyleyip pastasını üfledi. Kutlamanın ardından tüm 'Kızıl Goncalar' ekibi beraber fotoğraf çektirdi.

Ünlü oyuncu doğum günü kutlamasından fotoğrafları da Instagram hesabından "Canlar teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Emeğinize yüreğinize ruhunuza sağlık" notuyla paylaştı.