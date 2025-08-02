Kızıl Goncalar'ın Birgül'üydü! Sitare Akbaş’ın ‘kına gecesi’nden kareler paylaşıldı

Son olarak 'Kızıl Goncalar' dizisinde 'Birgül Tezel' karakteriyle seyirci karşısına çıkan Sitare Akbaş, 3 Ağustos tarihinde dünyaevine giriyor. Akbaş, önceki akşam kına gecesi düzenledi.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Kızıl Goncalar'ın Birgül'üydü! Sitare Akbaş’ın ‘kına gecesi’nden kareler paylaşıldı - Resim : 1

Ünlü oyuncu Sitare Akbaş, bir süredir birlikte olduğu meslektaşı Cengiz Orhonlu ile evlilik yolunda ilk adımı attı 

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Kızıl Goncalar'ın Birgül'üydü! Sitare Akbaş’ın ‘kına gecesi’nden kareler paylaşıldı - Resim : 2

Ünlü sanatçı Kamuran Akkor'un torunu olan Orhonlu ile olan ilişkisini resmiyete taşıyan Akbaş, önceki akşam yakın dostları ve ailesinin katıldığı görkemli bir kına gecesi düzenledi.

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Kızıl Goncalar'ın Birgül'üydü! Sitare Akbaş’ın ‘kına gecesi’nden kareler paylaşıldı - Resim : 3

Kına gecesinden renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Akbaş'ı, bu özel gününde oyuncu arkadaşları ve sevdikleri yalnız bırakmadı. Çift, gece boyunca mutluluklarını sevenleriyle paylaştı.

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Kızıl Goncalar'ın Birgül'üydü! Sitare Akbaş’ın ‘kına gecesi’nden kareler paylaşıldı - Resim : 4

Ünlü oyuncunun paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgi gördü.