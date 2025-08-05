Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu, rotayı Bodrum'a çevirdi

Geçtiğimiz yıl Kızıl Goncalar dizisinde Cüneyd Efendi'yi oynayan Mert Yazıcıoğlu şimdilerde yeni projesinin heyecanını yaşıyor.

Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey'in oğlu Orhan Bey'i canlandıracak olan Mert Yazıcıoğlu sevenlerini heyecanlandırmıştı.

YAKIN ARKADAŞLARIYLA TATİLDE

Yeni sezon öncesi enerji depolayan Yazıcıoğlu yakın arkadaşlarıyla birlikte tatile çıktı.

Burak Dakak ve Leyla Tanlar ile Bodrum tatili yapan Mert Yazıcıoğlu o anları Instagram'dan paylaştı. Yakışıklı oyuncu bu paylaşım sonrası kısa sürede binlerce beğeni aldı.



