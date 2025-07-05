Kızıl Goncalar’ın Naim efendisi Mert Turak, Bahar dizisinin kadrosuna katıldı

SHOW TV ekranlarının büyük ilgi gören dizisi "Bahar", Demet Evgar'ın başarılı performansıyla izleyicilerden tam not aldığı 48. bölümüyle sezon finali yaparak ekranlara ara verdi. MF Yapım imzalı, yapımcılığını Asena Bülbüloğlu'nun üstlendiği sevilen dizi, yeni sezonda yenilenmiş hikâyesiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Dizinin kadrosunda önemli değişikliklere gidileceği öğrenildi. Başrol oyuncularına kadar ayrılıkların yaşandığı "Bahar"da, yeni sezon için "taze kan" arayışı sürerken, kadroya usta bir ismin katıldığı ortaya çıktı.

Mert Turak, "Bahar" dizisinin yeni sezon kadrosunda

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son olarak "Kızıl Goncalar" dizisinde "Naim Efendi" karakteriyle izleyici karşısına çıkan başarılı ve ödüllü oyuncu Mert Turak, "Bahar" dizisinin yeni sezon kadrosuna dahil oldu. Turak'ın dizide hangi karakteri canlandıracağı ise merak konusu.

Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu diziyi, yeni sezonda Rana Mamatlıoğlu ile Bekir Baran Sıtkı birlikte kaleme alacak. Bu değişikliklerle "Bahar"ın, yeni sezonda da izleyicileri ekrana kilitleyecek iddialı bir dönüş yapması bekleniyor.