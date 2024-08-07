Kızıl Goncalar'ın Naim'i Mert Turak: Instagram'a girmediğim için kitaplarımı bitirdim, spora gitmeye başladım
Kızıl Goncalar'ın Naimi Mert Turak Instagram'a getirilen erişim engeli hakkında konuştu.
"Beni Böyle Sev," "Babalar" ve "Evlatlar" gibi dizilerdeki etkileyici performanslarıyla geniş bir izleyici kitlesi kazanan Mert Turak şimdilerde Kızıl Goncalar dizisinde rol alıyor.
Geçtiğimiz gün, Magazin burada muhabirinin kameralarına yakalanan isim dizinin olaylı sezon finalinin ardından ilk defa sorulara yanıt verdi. Instagram'a getirilen erişim engeli hakkında konuşan isim şaşırtan cevaplarla gündem oldu.
Turak getirilen erişim engeli hakkında "Ben çok mutluyum, keyfim yerinde, artık Instagram'a girmediğim için kitaplarımı bitirdim, spora gitmeye başladım. Bana iyi geldi. Tabii ekmeği ordan olan bir sürü insan var influencer olan arkadaşlarımız, ama ben biraz fazla düşmüşüm onu anladım. Ben bu süreçte kendime bir şeyler kattım" ifadelerini kullandı.
Turak sözlerine "Yasak normal değil tabii. Sanal dünya neticede çok kapılmamak gerekiyor. Ama insan hiçbir şeyin esiri olmamalı." diyerek devam etti.