Kızıl Goncalar'ın Naim'i Mert Turak: Instagram'a girmediğim için kitaplarımı bitirdim, spora gitmeye başladım

Turak getirilen erişim engeli hakkında "Ben çok mutluyum, keyfim yerinde, artık Instagram'a girmediğim için kitaplarımı bitirdim, spora gitmeye başladım. Bana iyi geldi. Tabii ekmeği ordan olan bir sürü insan var influencer olan arkadaşlarımız, ama ben biraz fazla düşmüşüm onu anladım. Ben bu süreçte kendime bir şeyler kattım" ifadelerini kullandı.