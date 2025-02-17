Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş motorcu oldu

Kızıl Goncalar'da 'Zeynep' karakterine hayat veren Mina Demirtaş'ın, sosyal medya hesabından yayınladığı 'Motorcu' stili pozlarına beğeni yağdı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş motorcu oldu - Resim : 1

Başrollerinde Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Kızıl Goncalar dizisinde başarılı bir oyunculuk performansı gösteren Mina Demirtaş sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden...

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Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş motorcu oldu - Resim : 2

Son zamanların parlayan yıldızı Demirtaş, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Demirtaş'ın motosiklet üzerindeki son pozları olay oldu. 

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Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş motorcu oldu - Resim : 3

Genç oyuncunun, "Not: Set arası trafiğe kapalı alanda çekilmiştir." notuyla yayınladığı pozlarına kısa süre içerisinde sevenlerinden 70 binden fazla beğeni geldi.

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Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş motorcu oldu - Resim : 4

İşte Mina Demirtaş'ın o kareleri...