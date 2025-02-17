Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş motorcu oldu
Kızıl Goncalar'da 'Zeynep' karakterine hayat veren Mina Demirtaş'ın, sosyal medya hesabından yayınladığı 'Motorcu' stili pozlarına beğeni yağdı.
1 / 6
Başrollerinde Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Kızıl Goncalar dizisinde başarılı bir oyunculuk performansı gösteren Mina Demirtaş sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden...
2 / 6
Son zamanların parlayan yıldızı Demirtaş, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Demirtaş'ın motosiklet üzerindeki son pozları olay oldu.
3 / 6
Genç oyuncunun, "Not: Set arası trafiğe kapalı alanda çekilmiştir." notuyla yayınladığı pozlarına kısa süre içerisinde sevenlerinden 70 binden fazla beğeni geldi.
4 / 6
İşte Mina Demirtaş'ın o kareleri...