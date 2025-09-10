Kızılcık Şerbeti 104. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı
Cuma günlerinin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 104. bölümü ile Cuma günü ekrana yeniden merhaba diyecek. 4. sezonuyla izleyici ile buluşacak olan dizinin 104. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı.
Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', izleyiciyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen dizi, 12 Eylül Cuma akşamı saat 20.00’de yeni sezonuyla ekranlara geri dönecek.
Reyting rekortmeni dizi 'Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen yeni sezonundan ikinci tanıtım fragmanı izleyiciyle buluştu. Başarılı oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken dizi, yeni bölümleriyle hayranlarını bir kez daha ekrana kilitlemeye hazırlanıyor.
Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör’ün paylaştığı dizi, yayınlanan yeni fragmanıyla birlikte sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler, yeni sezona dair meraklarını dile getirirken, dizinin yayın tarihi için geri sayım başladı.
Kızılcık Şerbeti 104. bölümden yeni fotoğraflar da yayınladı. Ömer ve Kıvılcım çifti, bebekleriyle birlikte iyi bir başlangıç yapmak için adım atarken, Asil’in; İstanbul’u fethetmeye gidiyoruz” sözleri yeni sezona iddialı bir giriş yapacağının sinyalini veriyor.