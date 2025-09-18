Kızılcık Şerbeti 105. bölüm fotoğrafları yayınlandı

Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonunda yer alan Doğa ve Firaz'ın aşk hikayesi, izleyicilerden gelen yoğun tepkiler ve RTÜK tarafından başlatılan soruşturma ile gündeme oturmuştu. Bu gelişmelerin ardından dizinin 105. bölüm fragmanları tüm platformlardan kaldırılmış ve senaryoda revize yapılacağı açıklanmıştı. Uzun bir bekleyişin ardından dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Merakla beklenen yeni bölümünden kareler de yayınlandı.