Kızılcık Şerbeti 105. bölüm fotoğrafları yayınlandı
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, dördüncü sezonu ile 19 Eylül akşamı izleyicisine tekrar merhaba diyecek. Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen yeni bölümünden kareler yayınlandı.
Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti’nin 105. bölümü ile yeni sezona başlıyor. Dizi, Cuma akşamı saat 20.00’de ekranlarda olacak.
Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonunda yer alan Doğa ve Firaz'ın aşk hikayesi, izleyicilerden gelen yoğun tepkiler ve RTÜK tarafından başlatılan soruşturma ile gündeme oturmuştu. Bu gelişmelerin ardından dizinin 105. bölüm fragmanları tüm platformlardan kaldırılmış ve senaryoda revize yapılacağı açıklanmıştı. Uzun bir bekleyişin ardından dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
Merakla beklenen yeni bölümünden kareler de yayınlandı.
Kızılcık Şerbeti'nin 105. Bölümünde neler olacak?
Fatih ile Doğa’nın arası bir iyi bir kötü olarak devam ederken, Doğa artık bu ilişkiye bir son vermeye niyetlidir.
Asil, Asudeler’le yaşamaya başlamıştır. Şirkete girdiği gibi Fatih’le uğraşmayı kendine iş edinir. Şirket yönetimine sunduğu otellere tekne alma fikri Fatih karşı çıksa da kabul görünce araları iyice bozulur.