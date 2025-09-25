Kızılcık Şerbeti 106. bölüm fotoğrafları yayınlandı
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, yarın akşam 106. bölümle izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölüm öncesinde diziden yeni kareler yayınlandı ve yaşanacaklara dair sinyaller verildi.
Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti',yarın akşam 106. bölümle izleyici karşısına çıkacak.
Heyecanlı yeni bölüm öncesinde diziden kareler izleyici ile buluştu. Peki Kızılcık Şerbeti'nin 106. Bölümünde neler olacak?
Kızılcık Şerbeti'nin 106. Bölümünde; Işıl kendini tehdit eden kişiyi bulmak ister. İlk önce Koray’ın yattığı hastaneye gider, ancak onun halini görünce şüphelenmekte haksız olduğunu anlar. Artık ufaktan bunu yapanın Mustafa olabileceğini düşünmeye başlar.
Nursema ve Firaz ilişkisi rayına oturmuştur, artık Nursema’nın tek bir hedefi vardır, o da bir bebeklerinin olmasıdır. Ancak Nursema’nın bilmediği şey Firaz’ın gizli bir sevgilisi olduğudur.