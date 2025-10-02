Kızılcık Şerbeti 107. bölümden fotoğraflar yayınlandı
Cuma akşamlarının büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti, yarın (3 Ekim 2025 Cuma) akşamı izleyicisiyle buluşacak olan 107. yeni bölümü öncesinde heyecanı artıracak fotoğrafları yayımladı. Yeni bölümün fotoğrafları, karakterler arasındaki gerilimli anlara ve sürpriz gelişmelere dair ipuçları veriyor.
Show TV ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen popüler dizisi "Kızılcık Şerbeti", yarın (Cuma) akşamı izleyicisiyle 107. yeni bölümüyle buluşmaya hazırlanıyor.
Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Ceren Karakoç ve usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan gibi başarılı isimlerin başrolde yer aldığı diziden, merak uyandıran yeni görüntüler yayınlandı.
Kızılcık Şerbeti'nin 107. Bölümünde neler olacak?
Arkadaşının oğlunun karıştığı kazanın kendiyle ilgili olduğunu anlayan Ömer’in dünya başına yıkılmıştır. Olay gecesini detaylı hatırlamak için kazanın olduğu yere gider. Ne yapacağını bilemez haldedir
Mustafa’nın kaldığı hastanenin boşaltılması gerektiğinden, Mustafa normal zamanından önce çıkmak durumunda kalır. Eve dönmek istemez ve Nilay’ın yanında kalmak için izin ister. Nilay kıyamaz ve mecburen kabul eder.