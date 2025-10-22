Kızılcık Şerbeti 110. bölümden fotoğraflar yayınlandı

Kızılcık Şerbeti 110. bölümde neler olacak?

Doğa ve kızının kazadan sağ salim kurtulmaları herkesi çok mutlu etmiştir. Yaşanan bu olaydan sonra Fatih karısına daha özenli yaklaşmaya başlar, bu da ikilinin ilişkisinin düzelmesini sağlar.