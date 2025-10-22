Kızılcık Şerbeti 110. bölümden fotoğraflar yayınlandı
Show TV'nin Cuma akşamlarına damga vuran dizisi "Kızılcık Şerbeti", heyecan dolu 110. bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yayınlanan yeni kareler ve fragmanlar, bu bölümde tansiyonun oldukça yüksek olacağını gösteriyor.
Show TV ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen popüler dizisi "Kızılcık Şerbeti", Cuma akşamı saat 20.00'de 110. yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Ceren Karakoç ve usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan gibi başarılı isimlerin başrolde yer aldığı diziden, merak uyandıran yeni görüntüler yayınlandı.
Kızılcık Şerbeti 110. bölümde neler olacak?
Doğa ve kızının kazadan sağ salim kurtulmaları herkesi çok mutlu etmiştir. Yaşanan bu olaydan sonra Fatih karısına daha özenli yaklaşmaya başlar, bu da ikilinin ilişkisinin düzelmesini sağlar.
Ömer’in sırrının ağırlığı altında ezilen Kıvılcım gittikçe daha agresif olmaya başlamıştır, ne yapacağını bilemez bir haldedir.
Işıl evini satıp, elindeki para ile çözülemeyeceğini anladığında çok panik olur.