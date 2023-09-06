Kızılcık Şerbeti 2. sezon fragmanı yayınlandı! "Bebeklerin birini kaybettik"

Başrollerini Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya gibi ünlü isimlerin paylaştığı Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti, bomba gibi bir sezon finaliyle sona ermişti. Yakında yepyeni bir sezonla ekranlarda yerini alacak dizinin ilk fragmanı geldi.

Kızılcık Şerbeti 2. sezon fragmanı yayınlandı

Yayınlanan tanıtımda, büyük bir trafik kazası geçiren Kıvılcım ve Ömer’in hala hayatta olduğu görüldü.

İkiz bebeklerinden birini kaybeden Doğa ve Fatih’in acısı izleyenlerin yüreklerini burktu.

Doğa’nın, kendisini aldatan Fatih’ten boşanarak kızı Cemre’nin velayetini almak istemesi iki aileyi karşı karşıya getirdi. Tanıtımda, Kıvılcım’ın Fatih’e attığı tokat dikkatleri çekti. Kıvılcım, Fatih'e "Elinden geleni ardına koyma." dedi.

Pembe Hanım'ın ise kızı Nursema ile konuştuğu sırada, eşini aldatan oğlu Fatih'i savunması dikkatlerden kaçmadı.

İşte yeni sezon tanıtım fragmanı