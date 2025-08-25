Kızılcık Şerbeti 4. sezon çekimlerinden ilk kareler geldi
Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı “Kızılcık Şerbeti”nin dördüncü sezon çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı.
3 sezondur ekranların en çok izlenen dizisi olan, bir fenomene dönüşen 'Kızılcık Şerbeti' Haziran ayında heyecan verici bir sezon finali ile ekrana ara vermişti. Dizinin 4. sezon çekimleri başladı.
Ekranların sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmak için hazırlıklara başladı. Eylül ayında Show TV'de fırtınalar estirmeye devam edecek olan dizinin ilk çekim gününde Evrim Alasya ve Barış Kılıç kamera karşısına geçti.
Sezon finali, Mustafa'nın köşkü kana bulamasıyla büyük bir merak uyandırmıştı. Yeni sezonda bu dramatik olayın ardından yaşanacaklar kadar, izleyicilerin heyecanla beklediği bir diğer konu ise Ömer ve Kıvılcım çiftinin bebeklerine kavuşup kavuşamayacağı.
Dizinin hayranları, bu soruların cevaplarını bulmak için yeni bölümleri sabırsızlıkla bekliyor.