Kızılcık Şerbeti 4. sezon çekimlerinden ilk kareler geldi

Sezon finali, Mustafa'nın köşkü kana bulamasıyla büyük bir merak uyandırmıştı. Yeni sezonda bu dramatik olayın ardından yaşanacaklar kadar, izleyicilerin heyecanla beklediği bir diğer konu ise Ömer ve Kıvılcım çiftinin bebeklerine kavuşup kavuşamayacağı.