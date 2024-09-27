Kızılcık Şerbeti 68. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti bugün 68. bölümle izleyici ile buluşacak. Dizinin yeni bölümü izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.

Elele Online

Elele Online
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Kızılcık Şerbeti 68. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı - Resim : 1

Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Ceren Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrolünde yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin 68. bölümü ile bugün ekranda olacak. 

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Kızılcık Şerbeti 68. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı - Resim : 2

Dizinin yeni bölümü izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.  

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Kızılcık Şerbeti 68. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı - Resim : 3

Kızılcık Şerbeti’nin 69. Bölümünde neler olacak?

Fatih’le arasını düzeltmek için harekete geçen Görkem, babasının gücünü arkasına alarak atağa geçer. Şirkette oluşan yeni durum Abdullah ve Fatih’in rahatlamasının sağlayacaktır.

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Kızılcık Şerbeti 68. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı - Resim : 4

Kıvılcım, Cemal’in yayınevi şirketinde çalışmaya başlamış ve işinden çok hoşnut bir haldedir. Tek derdi annesinin acısının hafiflemesidir.