Kızılcık Şerbeti 68. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı
Cuma akşamlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti bugün 68. bölümle izleyici ile buluşacak. Dizinin yeni bölümü izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.
1 / 21
Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Ceren Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrolünde yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin 68. bölümü ile bugün ekranda olacak.
2 / 21
Dizinin yeni bölümü izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.
3 / 21
Kızılcık Şerbeti’nin 69. Bölümünde neler olacak?
Fatih’le arasını düzeltmek için harekete geçen Görkem, babasının gücünü arkasına alarak atağa geçer. Şirkette oluşan yeni durum Abdullah ve Fatih’in rahatlamasının sağlayacaktır.
4 / 21
Kıvılcım, Cemal’in yayınevi şirketinde çalışmaya başlamış ve işinden çok hoşnut bir haldedir. Tek derdi annesinin acısının hafiflemesidir.