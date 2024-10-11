Kızılcık Şerbeti 71. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı

Kızılcık Şerbeti 71. bölümü ile bugün izleyiciyle buluşacak. Dizinin heyecanlı yeni bölümü izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.

Elele Online

Elele Online
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Kızılcık Şerbeti 71. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı - Resim : 1

Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Ceren Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrolünde yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin 71. bölümü ile bugün  ekranda olacak. 

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Kızılcık Şerbeti 71. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı - Resim : 2

Dizinin heyecanlı yeni bölümü izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı. 

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Kızılcık Şerbeti 71. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı - Resim : 3

Kızılcık Şerbeti'nin 71. Bölümünde neler olacak?

Kızılcık Şerbeti'nin 71. Bölümünde; Fatih ve Doğa’nın evliliklerindeki sorunlardan bunaldıkları bir akşam tesadüfen karşılaşmaları her ne kadar itiraf etmeseler de ikisinin de hoşuna gitmiştir.

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Kızılcık Şerbeti 71. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı - Resim : 4

Pembe’nin de ısrarıyla Fatih artık Görkem’e eskisi kadar uzak davranmamaya başlar. Ancak aklı kızı ve Doğa’dadır. Bu arada amcasına olan kızgınlığı ilk günkü şiddetiyle devam etmektedir.