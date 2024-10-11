Kızılcık Şerbeti 71. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı
Kızılcık Şerbeti 71. bölümü ile bugün izleyiciyle buluşacak. Dizinin heyecanlı yeni bölümü izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.
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Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Ceren Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrolünde yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin 71. bölümü ile bugün ekranda olacak.
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Dizinin heyecanlı yeni bölümü izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.
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Kızılcık Şerbeti'nin 71. Bölümünde neler olacak?
Kızılcık Şerbeti'nin 71. Bölümünde; Fatih ve Doğa’nın evliliklerindeki sorunlardan bunaldıkları bir akşam tesadüfen karşılaşmaları her ne kadar itiraf etmeseler de ikisinin de hoşuna gitmiştir.
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Pembe’nin de ısrarıyla Fatih artık Görkem’e eskisi kadar uzak davranmamaya başlar. Ancak aklı kızı ve Doğa’dadır. Bu arada amcasına olan kızgınlığı ilk günkü şiddetiyle devam etmektedir.