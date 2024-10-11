Kızılcık Şerbeti 71. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı

Kızılcık Şerbeti'nin 71. Bölümünde neler olacak?

Kızılcık Şerbeti'nin 71. Bölümünde; Fatih ve Doğa’nın evliliklerindeki sorunlardan bunaldıkları bir akşam tesadüfen karşılaşmaları her ne kadar itiraf etmeseler de ikisinin de hoşuna gitmiştir.