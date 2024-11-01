Kızılcık Şerbeti 74. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı

Cuma günlerinin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti bugün 74. bölümle izleyici ile buluşacak. Yeni bölüm izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.

Elele Online

Elele Online
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Kızılcık Şerbeti 74. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı - Resim : 1

Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Ceren Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrolünde yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin 74. bölümü ile bugün ekranda olacak. 

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Kızılcık Şerbeti 74. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı - Resim : 2

Dizinin heyecanlı yeni bölümü izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı. 

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Kızılcık Şerbeti 74. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı - Resim : 3

Kızılcık Şerbeti'nin 74. Bölümünde neler olacak?

Nilay evi terk ettiğinde Doğa’ya gelir. Ancak Görkem şeytani planlarını sürdürmeye devam ediyordur.

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Kızılcık Şerbeti 74. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı - Resim : 4

Meri ve Abdullah’ın geç saatte birlikte eve dönmeleriyle çılgına dönen Pembe onların hiçbir söylediklerine inanmaz. Her ne kadar ikisinin de geçerli nedenleri olsa da şüphe tohumu bir kez ekilmiştir artık.