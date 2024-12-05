Kızılcık Şerbeti 79. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı
Kızılcık Şerbeti 79. bölümü ile Cuma günü izleyiciyi yine ekranlara kilitleyecek. Dizinin yeni bölümü izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.
1 / 20
Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Ceren Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrolünde yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin 79. bölümü yarın ekranda olacak.
2 / 20
Dizinin yeni bölümü izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.
3 / 20
Kızılcık Şerbeti'nin 79. Bölümünde neler olacak?
Cemal tarafından bıçaklanan Ömer kısa sürede toparlanarak hastaneden çıkar. Metehan yaşanan olaydan dolayı Kıvılcım’ı suçlar.
4 / 20
Cemal kaçak durumdadır ve bu Kıvılcım’ın tüm ailesinde büyük bir gerginlik yaratmaktadır. Yakalanması ise öyle kolay olmayacaktır