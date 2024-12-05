Kızılcık Şerbeti 79. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı

Kızılcık Şerbeti 79. bölümü ile Cuma günü izleyiciyi yine ekranlara kilitleyecek. Dizinin yeni bölümü izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.

Elele Online

Elele Online
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Kızılcık Şerbeti 79. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı - Resim : 1

Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Ceren Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrolünde yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin 79. bölümü yarın ekranda olacak. 

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Kızılcık Şerbeti 79. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı - Resim : 2

Dizinin yeni bölümü izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı. 

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Kızılcık Şerbeti 79. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı - Resim : 3

Kızılcık Şerbeti'nin 79. Bölümünde neler olacak?

Cemal tarafından bıçaklanan Ömer kısa sürede toparlanarak hastaneden çıkar. Metehan yaşanan olaydan dolayı Kıvılcım’ı suçlar.

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Kızılcık Şerbeti 79. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı - Resim : 4

Cemal kaçak durumdadır ve bu Kıvılcım’ın tüm ailesinde büyük bir gerginlik yaratmaktadır. Yakalanması ise öyle kolay olmayacaktır