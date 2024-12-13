Kızılcık Şerbeti 80. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı

Sevilen dizi Kızılcık Şerbeti 80. bölümü ile bugün izleyiciyle buluşacak. Dizinin heyecanlı yeni bölümü izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Kızılcık Şerbeti 80. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı - Resim : 1

Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Ceren Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrolünde yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin 80. bölümü ile bugün ekranda olacak. 

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Kızılcık Şerbeti 80. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı - Resim : 2

Dizinin yeni bölümü izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.  

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Kızılcık Şerbeti 80. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı - Resim : 3

Kızılcık Şerbeti'nin 80. Bölümünde neler olacak?

Doğa ve ailesi Görkem’in yalanlarına inanmazken Ünallar ne yapacaklarını, kimi inanacaklarını şaşırmış durumdalardır.

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Kızılcık Şerbeti 80. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı - Resim : 4

Karnındaki bebeğin sorununu öğrenen Görkem bu durumu fırsata çevirmeye karar vererek Doğa’yı suçlamak üzere harekete geçer. Doğa ve ailesi Görkem’in yalanlarına inanmazken Ünallar ne yapacaklarını, kimi inanacaklarını şaşırmış durumdalardır.