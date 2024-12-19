Kızılcık Şerbeti 81. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı
Cuma günlerinin ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti yarın 81. bölümle izleyici ile buluşacak. Yeni bölüm izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.
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Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Ceren Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrolünde yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin 81. bölümü ile bugün ekranda olacak.
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Dizinin yeni bölümü izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.
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Kızılcık Şerbeti'nin 81. Bölümünde neler olacak?
Ailesine rest çekerek Doğa’nın yanına gelen Fatih artık onun yanında kalacaktır.
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Görkem ise inatla Ünallar’ın yanında kalmaya devam ederken Fatih ve Doğa’ya da hayatı zehir etmeye çalışmaktan vazgeçmez.