Kızılcık Şerbeti 81. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı

Cuma günlerinin ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti yarın 81. bölümle izleyici ile buluşacak. Yeni bölüm izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Kızılcık Şerbeti 81. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı - Resim : 1

Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Ceren Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrolünde yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin 81. bölümü ile bugün ekranda olacak. 

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Kızılcık Şerbeti 81. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı - Resim : 2

Dizinin yeni bölümü izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.  

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Kızılcık Şerbeti 81. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı - Resim : 3

Kızılcık Şerbeti'nin 81. Bölümünde neler olacak?

Ailesine rest çekerek Doğa’nın yanına gelen Fatih artık onun yanında kalacaktır.

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Kızılcık Şerbeti 81. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı - Resim : 4

Görkem ise inatla Ünallar’ın yanında kalmaya devam ederken Fatih ve Doğa’ya da hayatı zehir etmeye çalışmaktan vazgeçmez.