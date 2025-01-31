Kızılcık Şerbeti 86. bölümden yeni fotoğraflar yayınlandı
Kızılcık Şerbeti 86. bölümü ile bugünizleyiciyle buluşacak. Yeni bölüm izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.
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Show ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin 86. bölümü ile bugün ekranda olacak.
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Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Ceren Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrolünde yer aldığı diziden yeni görüntüler yayınlandı.
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Kızılcık Şerbeti'nin 86. Bölümünde neler olacak?
Kızılcık Şerbeti'nin 86. Bölümünde; Firaz’ın, Nursema’ya aşkını ilan etmesi üzerine çok öfkelenen Nursema, Firaz’dan mümkün olduğu kadar uzak durmaya çalışacaktır.
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Sevtap’ın kurtulması için ona böbreğini vermeyi teklif eden Nilay, sağlık sorunları nedeniyle istediği sonucu alamaz. Bu arada bir sokak köpeğine yardım etmesi, devamında büyük olaylara neden olacaktır.