Kızılcık Şerbeti 87. bölümden yeni fotoğraflar yayınlandı
Sevilen dizi Kızılcık Şerbeti 87. bölümü ile Cuma günü izleyiciyle buluşacak. Dizinin heyecanlı yeni bölümü izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.
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Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Ceren Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrolünde yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin 87. bölümü ile Cuma günü ekranda olacak.
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Yeni bölüm izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.
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Kızılcık Şerbeti'nin 87. Bölümünde neler olacak?
Fatih’in vurulması herkesi şoke etmiş ve çok üzmüştür. Her ne kadar Ömer bu işi yapanlardan hesap sorsa da Fatih’in yürümesinde oluşan birtakım problemler güncelliğini koruyordur.
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Fatih’in daha iyi bakılacağı konusunda ısrar eden Pembe’nin telkinleri sonucunda Fatih ve Doğa, Ünal eve geri dönerler.