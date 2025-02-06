Kızılcık Şerbeti 87. bölümden yeni fotoğraflar yayınlandı

Kızılcık Şerbeti'nin 87. Bölümünde neler olacak?

Fatih’in vurulması herkesi şoke etmiş ve çok üzmüştür. Her ne kadar Ömer bu işi yapanlardan hesap sorsa da Fatih’in yürümesinde oluşan birtakım problemler güncelliğini koruyordur.