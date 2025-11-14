Anasayfa Magazin 'Kızılcık Şerbeti' dizisi bugün var mı? 'Kızılcık Şerbeti' dizisi yeni bölüm ne zaman?

Show TV'nin merakla beklenen dizisi Kızılcık Şerbeti, bu akşam 113. bölümüyle ekranlara gelecekti. İzleyiciler yaşanan üzücü uçak kazası ve mill yasın ardından dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağını merak etmeye başladı. Peki 'Kızılcık Şerbeti' dizisi bugün var mı? 'Kızılcık Şerbeti' dizisi yeni bölüm ne zaman?
SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör'ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti', cuma akşamları ekranlara geliyor.
'Kızılcık Şerbeti', yayınlanan yeni bölüm tanıtımıyla izleyicilerin nabzını yükseltti. Yayınlanan tanıtımda, cezaevinden tahliye olan Ömer, kendisine ihanet eden Kıvılcım'ı affetmiyor.
'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü bugün Show TV ekranlarında yayımlanacaktı. Dizinin yeni bölümü bu akşam 20:00'de ekranlara gelecek.
