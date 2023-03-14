Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör ve Settar Tanrıöğen gibi ünlü isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi Cuma günleri Show TV ekranlarında yayınlanıyor. Senaryosunu Melis Civelek’in, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği dizide bir ayrılık yaşanacak.

Kızılcık Şerbeti dizisinde ayrılık

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide Ömer’in (Barış Kılıç) avukatı Can’a hayat veren Oral Özer, ekibe veda edecek. Yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği dizide bu cuma Alev’e (Müjde Uzman), Abdullah’ın (Settar Tanrıöğen) aşkını ilan ettiği sahne çok konuşulacak.