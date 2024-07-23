“Kızılcık Şerbeti” dizisine yeni bir isim daha! Fırat Çelik kadroya dahil oldu

Ketche’nin yönettiği, Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı dizide Fırat Çelik “Cemal” rolüne hayat verecek. Hikâyeyle ilgili sızan ilk bilgilere göre Cemal, geçen sezon çok etkili bir finalle biten ve büyük aşkı “Ömer”in (Barış Kılıç) eski damadının yeni eşi Görkem’le beraberlik yaşadığını öğrenince dünyası başına yıkılan Kıvılcım için gelecek.