'Kızılcık Şerbeti' dizisine yeni oyuncu katılıyor

Yeni sezonuyla da reytinglerde zirveyi zorlamaya devam eden fenomen dizi Kızılcık Şerbeti, hikayesindeki sürprizler ve sansasyonel gelişmelerle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Dizinin özellikle sezon açılışında yaşananlar, izleyiciler kadar resmî kurumların da dikkatini çekmişti. Sezon açılışında, Doğa ve Firaz karakterleri arasındaki yasak aşk denemesi, dizi gündemine bomba gibi düşmüştü.

Bu sahnelerin içeriği nedeniyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından dizi hakkında soruşturma başlatılmasıyla sonuçlanmıştı. Yaşanan bu sansasyon ve soruşturma baskısı üzerine dizinin yapımcıları ve senaristleri, hızla aksiyon alarak ilgili senaryoyu derhal değiştirme kararı almıştı.

Aleyna Bozok kadroda

“Kızılcık Şerbeti” dizisinin 4. sezonunda da 'heyecanlı' olaylar yaşanmaya devam ediyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunda beklenen geri dönüş ve yeni karakter detayları kesinleşti. Diziye bu gelişmelerle birlikte heyecan dolu yeni olaylar ekleniyor.

Önceki sezon sonunda diziden ayrılan Çimen karakteri, sürpriz bir şekilde hikâyeye geri dönüyor. Çimen'in bu dönüşü, Arslan ailesini sevince boğacak ve aile içindeki dinamikleri yeniden canlandıracak.

Çimen'in gelişiyle birlikte diziye yeni bir genç karakter daha katılıyor: Yasemin. Bu yeni karakteri Aleyna Bozok canlandıracak. Yasemin, diziye 109. bölümde dahil olacak, Çimen'le arkadaşlık kuracak ve kısa sürede Arslan ailesinin dikkatini çekecek.

Aynı heyecan dolu 109. bölümde, aile fertlerini derinden sarsacak büyük bir olayın daha yaşanması bekleniyor. Bu gelişmeler, dizinin yeni sezonunda tansiyonu ve merakı artıracak.