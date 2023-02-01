Kızılcık Şerbeti dizisinin yapımcısından Evrim Alasya açıklaması

Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Doğukan Güngör ve Settar Tanrıöğen gibi isimlerin başrolünü paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisinin setinde olay çıktığı iddia edildi. Sete kendi kuaförünü isteyen Alasya'nın olay çıkardığı ileri sürüldü.

AÇIKLAMA GELDİ

Kızılcık Şerbeti’nin yapımcısı Faruk Turgut konuyla ilgili iddialar üzerine şu açıklamayı yaptı:

“Her sette olduğu gibi bizim setimizde de kuaför değişiklikleri elbette yaşandı. Ancak bu çok normal bir durum. Diğer iddiaların tamamı gerçek dışı… Yönetmenimiz işinin başında… Oyuncumuzla sahne çekiyor. Aralarında hiçbir sorun yok.”

Öte yandan dizinin Kıvılcım’ı Evrim Alasya da hakkında çıkan iddia üzerine set ekibinden makyöz Esra Okumuş’un “Evrim Alasya sette, herkese küfürler savurdu. Herkesi kırdı geçirdi. Seti dağıttı. Kaprisleriyle herkesi yıldırdı. Şimdi sahne çekecek” şeklindeki paylaşımını yayınladı ve haberi ti’ye aldı.