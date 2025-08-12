Kızılcık Şerbeti ekibi Emrah Altıntoprak'ın doğum gününde bir araya geldi
3 sezondur Cuma günleri televizyon izleyicileri ile Show ekranlarında buluşmaya devam eden Kızılcık Şerbeti dizisinde Mustafa karakterine hayat veren Emrah Altıntoprak 34 yaşına girdi. Kızılcık Şerbeti ekibi Emrah Altıntoprak'ın doğum gününde bir araya geldi.
Dizide Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu ve diziden ayrılan oyuncu Serkan Tınmaz ve yönetmen Eylem Oğuz da yer aldı.
Doğum günü kutlamasına oyuncu Bige Önal da katıldı.