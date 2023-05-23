Kızılcık Şerbeti ekibi sezon finalini kutladı

Başrollerini Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Müjde Uzman, Doğukan Güngör ve Settar Tanrıöğen’in yer aldığı ‘Kızılcık Şerbeti’ önümüzdeki günlerde sezon finali yapacak. Dizinin ekibi dün akşam Üsküdar’daki bir otelde sezon finali yemeğinde bir araya geldi.

Farut Turgut konuşma yaptı

Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut, yaptığı konuşmada senaristlere, oyunculara ve teknik ekibe teşekkür ederek çıkardığı işten dolayı çok gururlu olduğunu söyledi.

Settar Tanrıöğen sahnede şarkı söyledi

Dizinin yapımcısı Faruk Turgut’un konuşma yapmasının ardından tüm ekip sahneye çıkıp oynadı. Barış Kılıç gecede halay başı olurken tüm ekip de çiftetelli oynadı. Settar Tanrıöğen bir ara şarkı söyledi, Müjde Uzman da davul çalıp göbek attı.

Geceden fotoğraf paylaştılar

Oyuncular ve dizi ekibi bol bol fotoğraf çekip sosyal medyada yayınladı. Diziye yeni katılan Yiğit Dikmen de dizide Çimen karakterine hayat veren Selin Türkmen’le pozunu paylaştı.