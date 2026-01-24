Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkarılan Doğukan Güngör'den basın açıklaması
Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör, yasaklı madde testi pozitif çıktıktan sonra, dizinin kadrosundan çıkarıldı. Ünlü oyuncu, diziden çıkarılmasının ardından bir basın açıklaması yayınladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması sürüyor. Birkaç hafta önce soruşturma kapsamında gözaltına alınan oyuncu Doğukan Güngör, kan ve saç örneği verdikten sonra serbest bırakılmıştı.
TEST SONUCU POZİTİF GELİNCE KADRODAN ÇIKARILDI
"Kızılcık Şerbeti"nde Fatih karakterini canlandıran Güngör'ün uyuşturucu testi pozitif çıktı. Test sonucu pozitif çıkan Güngör, 4 sezondur başrol oynadığı dizinin kadrosundan çıkarıldı. Tüm bu yaşananlar sonrası ünlü oyuncu, sessizliğini bozdu.
"TEMİZ BİR HAYAT SÜRMEK İÇİN KENDİME SÖZ VERDİM"
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Güngör, son zamanlarda yaşanan olaylar sebebiyle yönetimin kararıyla diziden çıkarıldığını belirtti.
Hayatta herkesin hata yapabileceğini kendisinin de bir hata yaptığını ve pişman olduğunu söyleyen oyuncu, “Bu hatamdan artık döndüğümü ve çok pişman olduğumu samimiyetle ve dürüstçe gerek savcılık makamına gerekse kamuoyuna açıklamış ve temiz bir hayata ilk adımlarımı atmıştım” dedi.
Doğukan Güngör, sözlerine "Yaşananlar sonrası kendimi tamamen işime adamıştım ve temiz bir hayat sürmek için söz vermiştim" diye devam etti.