Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkarılan Doğukan Güngör'den basın açıklaması

"TEMİZ BİR HAYAT SÜRMEK İÇİN KENDİME SÖZ VERDİM"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Güngör, son zamanlarda yaşanan olaylar sebebiyle yönetimin kararıyla diziden çıkarıldığını belirtti.

Hayatta herkesin hata yapabileceğini kendisinin de bir hata yaptığını ve pişman olduğunu söyleyen oyuncu, “Bu hatamdan artık döndüğümü ve çok pişman olduğumu samimiyetle ve dürüstçe gerek savcılık makamına gerekse kamuoyuna açıklamış ve temiz bir hayata ilk adımlarımı atmıştım” dedi.