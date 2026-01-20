Kızılcık Şerbeti setinde Nilay'dan kafa karıştıran paylaşım
Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek’in uzun süredir dile getirdiği "Nilay tesettürden çıkabilir" açıklamaları, dizinin setinden sızan son bir kareyle yeniden alevlendi.
Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti’nde sular durulmuyor. Bu sezon RTÜK incelemeleri ve oyuncu ayrılıklarıyla zorlu bir süreç geçiren, reyting yarışında zirveyi Taşacak Bu Deniz dizisine kaptıran yapım, Feyza Civelek’in son paylaşımıyla sosyal medyanın bir numaralı gündemi haline geldi.
Karakterinin tesettürden çıkabileceğine dair dört sezondur çeşitli açıklamalarda bulunan Feyza Civelek, diziye Başak karakteriyle yeni katılan Seray Kaya ile setten bir fotoğraf paylaştı.
Sahnelerinin gelmesini bekledikleri sırada çekilen bu karede Civelek’in hayat verdiği Nilay karakterinin tesettürsüz olması, izleyicilerde büyük bir şaşkınlık yarattı. Bu durum, yıllardır süregelen iddianın nihayet gerçeğe dönüştüğü ve dizide Nilay için yepyeni bir dönemin başladığı şeklinde yorumlandı.
Nilay’ın bu radikal değişiminin Ünal ailesi içinde nasıl bir fırtına koparacağı ve dizinin kan kaybeden reytinglerini yeniden zirveye taşıyıp taşımayacağı şimdiden merak konusu oldu.