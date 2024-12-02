Kızılcık Şerbeti setinden eğlenceli kamera arkası görüntüler yayınlandı

Ömer, Cansu ile tüm ilişkisini keser. Olaylardan etkilenen Metehan da çıktığı kızdan ayrılır.

Doğa ise duyduklarından şok olmuştur. Fatih ile arasına koyduğu mesafeyi hiçbir türlü azaltmamak için elinden geleni yapacaktır.