Kızılcık Şerbeti setinden eğlenceli kamera arkası görüntüler yayınlandı
Cuma günlerinin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin resmi Instagram hesabından 78. bölümünden kamera arkası görüntüleri yayınlandı.
Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Doğukan Güngör, Ahmet Mümtaz Taylan, Barış Kılıç, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Sibel Taşçıoğlu gibi isimlerin yer aldığı SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti Cuma günleri izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor.
Yeni bölüm öncesi Kızılcık Şerbeti setinden renkli kamera arkası görüntüleri yayınlandı. Oyuncuların setteki eğlenceli halleri dikkat çekti.
Kızılcık Şerbeti'nin 78. Bölümünde neler oldu?
Görkem’in, Fatih ve Cansu ilişkisini herkesin önünde ortaya dökmesi sonucunda iki aile birbirine girer. Ancak Görkem hala Fatih’i terk etmemek konusunda kararlıdır.
Ömer, Cansu ile tüm ilişkisini keser. Olaylardan etkilenen Metehan da çıktığı kızdan ayrılır.
Doğa ise duyduklarından şok olmuştur. Fatih ile arasına koyduğu mesafeyi hiçbir türlü azaltmamak için elinden geleni yapacaktır.