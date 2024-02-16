Kızılcık Şerbeti setinden renkli kamera arkası görüntüleri yayınlandı
Cuma günlerinin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 51. bölümle bugün izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölüm öncesi Kızılcık Şerbeti setinden renkli kamera arkası görüntüleri yayınlandı.
Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Barış Kılıç, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Settar Tanrıöğen gibi isimlerin yer aldığı SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti Cuma günleri izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor.
Yeni bölüm öncesi Kızılcık Şerbeti setinden renkli kamera arkası görüntüleri yayınlandı. Oyuncuların setteki eğlenceli halleri dikkat çekti.
Kızılcık Şerbeti'nin 51. Bölümünde Neler Olacak?
Pembe’nin Fatih’e uygun gördüğü kız Görkem’dir. Görkem ve Fatih ilk görüşte birbirlerini beğenirler.
Nilay’ın eve dönüşü Mustafa’yı o kadar mutlu etmiş ki karısının etrafında pervane olmaktadır.
Kıvılcım ve Ömer’in yeniden başlayan ilişkileri tüm hızıyla devam etmekte, Kıvılcım’ın ailesi de buna destek vermektedir.
Abdullah kovide yakalanır ve evde karantinaya alınır.