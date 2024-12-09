Kızılcık Şerbeti setinden yeni kamera arkası görüntüleri yayınlandı
Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin resmi Instagram hesabından 79. bölümünden eğlenceli kamera arkası görüntüleri yayınlandı.
Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Doğukan Güngör,, Barış Kılıç, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerin yer aldığı Show TV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor.
Kızılcık Şerbeti'nin resmi Instagram hesabından 79. bölümünden kamera arkası görüntüleri yayınlandı.
Yeni bölüm öncesi Kızılcık Şerbeti setinden renkli kamera arkası görüntüleri yayınlandı. Oyuncuların setteki eğlenceli halleri dikkat çekti.
Kızılcık Şerbeti'nin 79. Bölümünde neler oldu?
Cemal tarafından bıçaklanan Ömer kısa sürede toparlanarak hastaneden çıkar. Metehan yaşanan olaydan dolayı Kıvılcım’ı suçlar. Cemal kaçak durumdadır ve bu Kıvılcım’ın tüm ailesinde büyük bir gerginlik yaratmaktadır. Yakalanması ise öyle kolay olmayacaktır.