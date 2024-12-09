Kızılcık Şerbeti setinden yeni kamera arkası görüntüleri yayınlandı

Kızılcık Şerbeti'nin 79. Bölümünde neler oldu?

Cemal tarafından bıçaklanan Ömer kısa sürede toparlanarak hastaneden çıkar. Metehan yaşanan olaydan dolayı Kıvılcım’ı suçlar. Cemal kaçak durumdadır ve bu Kıvılcım’ın tüm ailesinde büyük bir gerginlik yaratmaktadır. Yakalanması ise öyle kolay olmayacaktır.