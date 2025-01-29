Kızılcık Şerbeti setinden yeni kamera arkası görüntüleri yayınlandı
Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin resmi Instagram hesabından 85. bölümünden eğlenceli kamera arkası görüntüleri yayınlandı.
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Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Doğukan Güngör, Barış Kılıç, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerin yer aldığı Show TV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor.
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Ekranda büyük bir ilgiyle izlenen "Kızılcık Şerbeti" dizisi, sadece oyuncuların performansıyla değil, aynı zamanda sette yaşanan eğlenceli anlarla da gündemde.
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Sevilen dizinin 85. Bölümünden eğlenceli kamera arkası görüntüleri yayınlandı.
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Oyuncuların setteki eğlenceli halleri dikkat çekti.