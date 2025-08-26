Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak? Yayın tarihi belli oldu
Her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen ve büyük ilgi gören Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonu için geri sayım başladı. Özellikle bol kaosuyla akıllarda kalan sezon finalinin ardından, dizinin hayranları yeni bölümlerin yayın tarihini merakla bekliyor. Peki Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak? Yayın tarihi belli oldu
Yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, yine izleyicileri merak içinde bırakan bir sezon finaline imza atan Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu için geri sayım başladı.
Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün paylaştığı dizi, yeni bölümleriyle de büyük bir merakla bekleniyor.
Dizinin çekimlerinin başladığı geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın paylaştığı bilgilere göre, dizinin yeni sezonunda hem hikayeye yeni karakterler dahil olacak hem de yayın tarihi netleşti.