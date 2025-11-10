Kızılcık Şerbeti'nde Doğa dönemi sona erdi: “Veda pastam, çiçeğim ve hayatımın en büyük şansı.”
Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nin Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu'nun 113. bölümünde ayrılacağı netleşmişti. Çekimleri sonlanan başarılı oyuncu, setlere veda etmesinin ardından sevgilisi Ata Ayyıldız'ın kendisine hazırladığı duygusal veda jestini paylaştı.
Show TV ekranlarında büyük beğeni toplayan ve her bölümüyle gündem yaratan Kızılcık Şerbeti dizisinde, izleyicinin dört sezondur severek takip ettiği Doğa karakterine hayat veren başarılı oyuncu Sıla Türkoğlu, beklenen ayrılığı resmen gerçekleştirerek yapımın 113. bölümüyle izleyicilere veda ediyor.
Bu ayrılık haberi, hem sosyal medyada hem de dizi kulislerinde kısa süre içinde gündemin ilk sırasına yerleşirken, yapımcı Faruk Turgut X (Twitter) hesabından yaptığı açıklama ile bu durumu doğruladı ve "Dizimizin değerli oyuncusu Sıla Türkoğlu 113. bölümde diziye veda edecektir" ifadelerini kullandı.
Faruk Turgut, aynı zamanda oyuncunun aslında sezon başında ayrılma talebinde bulunduğunu, ancak kendi ricası üzerine 113. bölüme kadar devam ettiğini ekleyerek genç yıldıza teşekkürlerini iletti ve kariyerinde daha büyük başarılar diledi; Sıla Türkoğlu da aynı platformda yayımladığı mesajda "Sevgili Faruk Bey, bana çok güzel bir yol açtığınız için teşekkürü borç bilirim" sözleriyle bu jestine karşılık verdi.
Çekimleri sonlanan başarılı oyuncu, setlere veda etmesinin ardından sevgilisi Ata Ayyıldız'ın kendisine hazırladığı duygusal veda jestini, "Veda pastam, çiçeğim ve hayatımın en büyük şansı." notuyla sosyal medya hesabında paylaşarak hem hayranlarının dikkatini çekti hem de kısa sürede binlerce beğeni topladı.