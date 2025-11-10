Kızılcık Şerbeti'nde Doğa dönemi sona erdi: “Veda pastam, çiçeğim ve hayatımın en büyük şansı.”

Faruk Turgut, aynı zamanda oyuncunun aslında sezon başında ayrılma talebinde bulunduğunu, ancak kendi ricası üzerine 113. bölüme kadar devam ettiğini ekleyerek genç yıldıza teşekkürlerini iletti ve kariyerinde daha büyük başarılar diledi; Sıla Türkoğlu da aynı platformda yayımladığı mesajda "Sevgili Faruk Bey, bana çok güzel bir yol açtığınız için teşekkürü borç bilirim" sözleriyle bu jestine karşılık verdi.