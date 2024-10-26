Kızılcık Şerbeti'nde şaşırtan ayrılık: Giray ve Heves diziye veda ediyor

Ayrıca Heves’le ilgili hikâye istenildiği gibi ilerlemeyince de 2 oyuncuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Son gelen haberlere göre ilerleyen bölümlerde önce Heves’e hayat veren Şebnem Dönmez, ardından da Giray’ı canlandıran Kaan Taşaner ekibe veda edecek.