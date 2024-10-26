Kızılcık Şerbeti'nde şaşırtan ayrılık: Giray ve Heves diziye veda ediyor
Kızılcık Şerbeti, her cuma akşamları izleyicisiyle bir araya geliyor. Dizide önümüzdeki günlerde şaşırtan bir veda yaşanacak. Giray'ı canlandıran Kaan Taşaner ve Heves'i canlandıran Şebnem Dönmez'in projeden ayrılacağı iddia edildi.
Gold Film tarafından yapımı üstlenilen Kızılcık Şerbeti, her cuma akşamı izleyicileriyle buluşuyor. Diziye geçen sezon Giray karakteri ile Kaan Taşaner ve bu sezonda da Heves'i canlandıran Şebnem Dönmez dahil olmuştu.
Dizinin bu sezon hikâyesinde Kaan Taşaner’in canlandırdığı Doğa’nın yeni aşkı Giray’la ilgili çok konulacak skandal bir hikâye kurgulanmıştı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre üvey anne Heves ile Giray'ın yasak ilişki yaşamasını ve bu aşk sahnelerinin tepki görmesi iki karakterin diziye veda etmesinde en büyük etken olduğunu yazdı.
Ayrıca Heves’le ilgili hikâye istenildiği gibi ilerlemeyince de 2 oyuncuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Son gelen haberlere göre ilerleyen bölümlerde önce Heves’e hayat veren Şebnem Dönmez, ardından da Giray’ı canlandıran Kaan Taşaner ekibe veda edecek.